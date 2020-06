IL COLLOQUIO

«Allora, le è arrivato il mio grido?». Inizia così la chiacchierata con Rossella Seno, veneziana di nascita ma romana d'adozione da almeno vent'anni, dopo aver ascoltato il suo nuovo album. In effetti l'ultimo lavoro di questa cantattrice, come lei stessa si definisce, è un messaggio che arriva forte e chiaro. Fin dal titolo e dalla copertina. L'album si intitola Pura come una bestemmia (Azzurra music) e sul fronte della copertina c'è una donna in croce.

Perché?

«È un simbolo. Non rappresenta solo la donna vittima di violenza ma l'essere umano e la Natura stessa maltrattati. Rappresenta gli ultimi, gli invisibili, chi subisce soprusi e non ha voce in capitolo. E la croce, nel retro della copertina è piantata in un mare di rifiuti perché anche l'ambiente è vittima della nostra prepotenza. Il titolo invece, lungi dal voler essere blasfemo, esprime volutamente una contraddizione: rappresenta l'ipocrisia, la falsità, il perbenismo imperanti».

Un disco di denuncia, quindi...

«Sì, senza dubbio. Abbiamo anteposto a tutto il profitto, il consumismo è diventato il nostro pensiero unico e questo ci ha portati ad avere piuttosto che essere. Ecco, il mio intento è sempre stato ed è quello di scuotere le coscienze. Ho voluto lanciare un accorato appello, una preghiera destinata ad anime sensibili, perché si impegnino a cambiare le cose. E alla mia richiesta hanno risposto autori importanti, come Massimo Germini (storico chitarrista di Roberto Vecchioni), Pino Pavone (autore in gran partedella discografia di Piero Ciampi), Piero Pintucci (firma delle più toccanti canzoni di Renato Zero), Michele Caccamo (poeta tradotto in cinque lingue), a ancora Matteo Passante, Lino Rufo, Federico Sirianni. Loro hanno dato parole e musica a questa mia preghiera».

Di cosa parlano i brani contenuti nell'album?

«C'è La chiamavano strega ispirata alla vita di Simona Kossak, biologa dei tempi moderni, che veniva additata così perché la sua scelta di vivere per trent'anni in una foresta in simbiosi con la natura era ritenuta impopolare dalla società. Poi Ascoltami o Signore, una ballata dedicata agli ultimi del mondo, Principessa che affronta il tema dell'età che passa, Gli occhi di Stefano per non dimenticare quanto è successo a Stefano Cucchi. E ancora Luna su di me, un brano a cui tengo molto. Parte dei proventi andrà ad Animals Asia, per la protezione e il salvataggio degli orsi tibetani, barbaramente torturati per estrarne la bile, usata nella medicina orientale».

Gli echi della tradizione italiana sono ben riconoscibili. Quali sono le sue fonti di ispirazione?

«Io sono nata e cresciuta con i nostri cantautori. Per me i testi sono fondamentali. Amo in particolar modo Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè, Francesco de Gregori. Ma quello che probabilmente più di tutti mi ha influenzato è Piero Ciampi».

Lei è conosciuta anche per essere attrice di teatro e di fiction. Come cambia l'approccio?

«In verità non mi definisco propriamente né una cantante né un'attrice, da qui la definizione di cantattrice. Sono una che ha delle cose da dire o da cantare. Per me contano le parole, hanno un incredibile significato: dette in musica o in prosa poco importa, l'importante è che arrivino».

Laura D'Orsi

