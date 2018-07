Ambientalisti: «Il sistema a rischio collasso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOSSIERVENEZIA Un dossier su Mose e Grandi navi per le commissioni ambiente di Camera e Senato. Lo hanno recapitato a Roma Ambientevenezia, Comitato NoGrandiNavi - Laguna bene comune. «Riteniamo importante - scrivono - che anche le ragioni delle associazioni e dei comitati e delle migliaia di persone che in questi anni hanno lottato in difesa della nostra città, della nostra laguna e del nostro territorio contro il sistema Mose e contro le grandi navi da crociera in laguna vengano conosciute dai componenti delle commissioni di Camera e...