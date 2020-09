«Amo il noir, perché lo reputo espressione moderna della tragedia, insieme a tutto ciò che questo comporta». La regista francese Nicole Garcia porta in Concorso a Venezia 77 Amants, mélo thriller interpretato da Pierre Niney (nel tondo), Stacy Martin e Benoit Magimel. Innamorati da quando sono adolescenti, Lisa (Stacy Martin) e Simon (Pierre Niney) sono inseparabili. Ma una tragedia, provocata dalle attività criminali di Simon, costringe il ragazzo alla fuga. Senza Lisa. Lei aspetta invano notizie da lui. Tre anni dopo, è sposata con il facoltoso Leo (Benoit Magimel) quando le loro strade si incrociano nuovamente su un'isola nell'Oceano Indiano. «Quando vedo un uomo che beve un caffè ho paura per lui - dice ancora la regista francese, di origini algerine -. Amo vedere questo pericolo, questo sentimento di paura che avvolge i personaggi. Raccontarlo, condividerlo, mi serve in qualche modo per sublimare questa paura, viverla ed evitarla allo stesso modo. Mi piace fare questo nei film, mi è stata proposta questa storia da Jacques Fieschi, con il quale poi abbiamo scritto insieme la sceneggiatura, che possedeva in sé gli emblemi di un film noir». Diviso in tre atti (Parigi, Oceano Indiano, Ginevra), Amants «è stata una grande sfida per me», racconta Pierre Niney, che aggiunge: «Costruire questo mistero, portare in superficie l'ambiguità degli esseri umani, avvolti da questa atmosfera».

