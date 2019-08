CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alte o basse, allacciate o modello slip on. Le espadrillas, scarpette con suola in corda, firmate Castañer sono un simbolo senza tempo dell'estate e di un glamour che strizza l'occhio alla semplicità. Dietro queste calzature nate in Catalogna, e ormai diventate un fenomeno globale, c'è una storia antica, rurale e familiare che ha attraversato la società spagnola e le sue tradizioni per essere poi indossate da celebrities e teste coronate di tutto il mondo. Rafael Castañer, terza generazione alla guida dell'azienda insieme ai fratelli, ha...