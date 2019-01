AltaRoma, vetrina di lusso Gattinoni: omaggio a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUn'Araba Fenice questa manifestazione romana alla quale siamo tutti affezionati e per la quale ogni anno aspettiamo con partecipazione di sapere se ci sarà o non ci sarà avvolta com'è da commenti, polemiche, raccomandazioni per evitare che si perda in un vuoto pericoloso. Anche quest'anno - sempre sotto la presidenza di Silvia Venturini Fendi - Roma ce l'ha fatta a mettere insieme un calendario vario e anche interessante per AltaRoma. Da oggi, 25 gennaio, giornata inaugurale, la rassegna si svolgerà fino al 28 gennaio al Pratibus...