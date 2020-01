IL PROGETTO

La geografia della moda è sempre più chiara. Milano è la capitale del prêt-à-porter insieme a Parigi, che lo è anche dell'Haute Couture, Roma è la patria dei nuovi talenti, rampa di lancio per i designer di domani. Connotazione voluta da Franca Sozzani, sua indiscutibile eredità. L'edizione iniziata ieri è un inno alla novità e alla contemporaneità. Nuova location, l'Ex Caserma Guido Reni, 100 marchi in ascesa e quattro progetti guida per un'edizione basata su innovazione ed ambiente. «Altaroma - afferma la presidente Silvia Venturini Fendi - agisce come un incubatore, creando, con i propri progetti un circuito virtuoso, volto alla scoperta e alla promozione del Made in Italy».

TALENTI

Sono quei talenti a far parte della quinta edizione del progetto Showcase che offre una vetrina a 56 esponenti tra design e tradizione artigianale, grazie alla partnership con Lazio Innova. Sfilate, esposizioni e scouting sono gli ingredienti della kermesse che ieri ha preso il via, strizzando l'occhio a ispirazioni dal sapore internazionale, come l'iniziativa made in Ungheria e l'International Couture Fashion Show , ideata dall'Istituto Culturale Italo Libanese. AltaRoma con Circle alza l'asticella sulla sensibilità della moda anche sulle tematiche ambientali. Si tratta di una nuova serie di talk, presente nel calendario della manifestazione, fino a domenica, su startup, economia circolare e sostenibilità che raccontano una creatività orientata alla tutela dell'ambiente a cui fa eco l'iniziativa A. I. Artisanal Intelligence, riflessione sulla dimensione naturale della creazione di moda in un'epoca di spreco e sovrapproduzione.

«Sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi stanno diventando il punto focale delle fashion week», spiega il Direttore Generale Adriano Franchi. «In tempi non sospetti, da gennaio 2008, abbiamo iniziato ad occuparci di sostenibilità, con il progetto Ethical Fashion sulla moda sostenibile non solo con riferimento ai materiali e all'ambiente, ma anche alla qualità della vita delle persone». Oltre al contenitore di fashion sustainability c'è Rome Is My Runway, il format aperto alle produzioni Altaroma per promuovere i brand emergenti, che hanno partecipato a Showcase, selezionati su scala nazionale. In passerella Asciari, Chiara Perrot, Gentile Catone, Sartoria 74. Per gli atelier sfileranno le collezioni primavera/estate 2020 di brand come Sabrina Persechino, Nino Lettieri, che proporrà il suo tableau vivant a Palazzo Ferrajoli, e Giada Curti al St. Regis. La stilista si lascia ispirare dal film L'Amante di Jean-Jacques Annaud e dalle atmosfere esotiche dall'Indocina. Suggestioni dall'estremo Oriente si legano ai moderni outfit della collezione, che richiama una femminilità ispirata alla seduzione delle geishe. Ramage, bouquet floreali e pattern irreali. Lo sguardo volge all'Oriente per Antonio Marino. La sua Urban Park volume 4 si rifà alla leggenda di Tanabata, diffusa nel Rinascimento giapponese, secondo cui due amanti, separati dagli dei, sono costretti a vivere il loro amore il settimo giorno del settimo mese.

L'ORIENTE

Dettagli di armature, kimono e paraventi decorati danno vita a creazioni dal fascino metropolitano che sfruttano diverse texture: la morbidezza della lana, la durezza della pelle e la leggerezza geometrica delle lavorazioni plissé. Oltre a Marino, tra i designer capitolini ci saranno Caterina Moro, Italo Marseglia, Morfosis, Roi Du Lac con il suo omaggio alla Russia, Gall e, per la prima volta, Ginevra Odescalchi con un'esposizione dei suoi abiti al Museo Andersen. Torna Sylvio Giardina, con la sua collezione primavera/ estate 2020 Dark Celebration, che completa la trilogia sui colori iniziata con bianco e rosso. Non mancano le scuole di moda, punto di partenza creativo dei nuovo talenti. I fashion show dell'Koefia, della Maiani, lasciano il posto oggi al debutto della Naba ad AltaRoma con la sfilata di una selezione di best designer, e ad Amphibia, la première dei fashion film IED ispirata al tema dell'acqua. Sfilano anche le creazioni dell'Accademia di Costume e Moda, dell'Accademia di Belle Arti di Roma e di quella di Frosinone. La manifestazione si chiuderà la sera di domenica con la sesta edizione di The Look of The Year, per lo scouting di giovani modelle.

Veronica Timperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA