CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALTA QUALITÀSettimana di fuoco, in Friuli, per gourmand, golosi, appassionati in genere di cibo, vino e convivialità, rigorosamente ad alto tasso di qualità, grazie a due manifestazioni che regaleranno 140 eventi in sei giorni e provocheranno molto godimento ma anche l'imbarazzo della scelta: da domani, martedì 22 ottobre, fino a domenica prossima, Ein Prosit (22/27 ottobre, fra Tarvisio e Udine) e, da dopodomani, Jazz & Wine of Peace (23-27, fra il Collio, Cormons).Dunque Ein Prosit, dicevamo, nome che richiama il titolo della famosa...