«Il tempo ci chiede di ripartire, di dare un nuovo avvio al cerchio dell'anno, di fare come il bucaneve, pronto a bucare la coltre di gelo per donare al mondo il suo più bel fiore». Gennaio si apre con un incoraggiante sguardo positivo sul 2021, tra consigli per il benessere, salute, casa, giardino e orto, sempre in sintonia con le stagioni e le fasi lunari: l'Almanacco Barbanera 2021 esce per la prima volta in edizione strenna per i lettori de Il Gazzettino, in edicola da oggi al prezzo di 6,90 euro, da aggiungere a quello del quotidiano. Pubblicazione che si affianca al Calendario Lunario Barbanera già disponibile in edicola, ampliando il mondo di Barbanera, nelle case italiane dal 1762. Nel 2015, la Collezione di almanacchi Barbanera è stata riconosciuto dall'Unesco Memoria del mondo. Meteo, tradizioni e feste, effemeridi e detti tipici: «Gennaio fa il ponte, il freddo e il gelo chiudono l'acqua dei fiumi e dei laghi sotto uno strato di ghiaccio, e su quel ponte, molto spesso, si potrà anche passare». Primo esempio, riutilizzare in modo ecologico i fondi del caffè, per concimare piante, per un trattamento esfoliante, per togliere odori assieme all'olio d'oliva. Quotidiana, una tabella di marcia con tanto di simboli, per programmare le diverse attività domestiche: un planning contemporaneo in chiave tradizionale, secondo lo spirito diffuso dell'Almanacco. Consigliate sane passeggiate, possibilmente soleggiate tra la neve, ma non solo immersi nella natura: l'invito è quello di riscoprire il proprio paese o città, ritrovando la dimensione del rapporto umano, magari approfondendo le intitolazioni a strade e piazze per recuperare la storia del luogo in cui si vive. All'insegna di fiducia e ottimismo si susseguono così le pagine dell'Almanacco Barbanera 2021, che prende nome dalla figura settecentesca, tra storia e leggenda, del saggio eremita di Foligno, erudito e astronomo. L'Almanacco più conosciuto, e imitato sin dalle origini, ha sede editoriale in Umbria, a Spello: la Fondazione Barbanera 1762 comprende un orto-giardino dalle innumerevoli rarità, e un archivio storico comprensivo della tradizione di tutto il mondo.

Riccardo Petito

