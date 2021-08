Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FINANZIAMENTOVENEZIA Lascia l'amaro in bocca la graduatoria degli interventi ammissibili, nell'ambito del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp), del bando regionale per finanziare Comuni e Ater.Il Comune di Venezia porta a casa 270.000 euro circa: vengono finanziati 5 progetti sui 6 presentati per il recupero di una sessantina di case.Nessun finanziamento invece...