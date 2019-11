Allestimento intenso per dare autenticità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RECENSIONENell'allestimento intenso e lucido di Robert Carsen è una Chiesa oppressiva a dominare gli eventi, sopprimendo qualsiasi slancio individuale e prima di tutto l'amore. Preti onnipresenti sorvegliano tutto e tutti nell'ombra della scena, risolta in uno spazio cupo e geometrico creato da Radu Boruzescu , calato in una dimensione astratta in cui prendono forma i tormenti di un Carlo-Amleto, con tanto di teschio, per trasferirsi poi agli altri personaggi, che forse sono solo proiezioni del delirio dell'Infante. Solo il bianco dei...