Alle sfilate milanesi si spazia dalla bellezza leggera di Emporio Armani alla bella figura rinascimentale di Max Mara, fino allo sguardo sulla natura. Unica nota stonata la critica del quotidiano francese Le Figaro che ieri sulla fashion week titolava Fiasco annunciato, causa pochi eventi e molto digital. A stretto giro la risposta di Carlo Capasa, presidente di Camera Moda. «Titolo sbagliato. Non rispecchia la realtà. Sappiamo quanto sia difficile organizzare eventi fisici e che né a Londra né a New York ci sarà gente, ma dobbiamo lavorare sulla resilienza e trovare una convivenza con questo virus». Secondo il presidente «c'è un segnale molto forte di sistema. Poi non discuto che ci sia poca gente ma così è». La prossima settimana tocca a Parigi, che sta vivendo un momento difficile per il Covid. Ai francesi Carlo Capasa augura «il massimo del successo, siamo tutti sulla stessa barca».

PASSI A DUE

Giorgio Armani ha dedicato Emporio, la linea giovane presentata con il video Building Dialogues, al mondo dello spettacolo, duramente colpito dalla pandemia. Per questo ha chiamato ballerini, musicisti, attori al fianco di modelli professionisti. Il video, diretto da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni e girato nel quartier generale dello stilista, vede tra gli altri nel cast le attrici Alice Pagani (Babe) e Najwa Nimri (La Casa di Carta) e Hell Raton (X Factor 2020). Insieme uomini e donne si muovono negli edifici, ballando, sfiorandosi, dialogando a due. Con l'idea di una moda metropolitana e leggera per lei e per lui, in una osmosi che va oltre ai generi. Abiti non creati per la danza ma con cui è naturale danzare, data la loro leggerezza e comfort.

Al femminile la collezione è quasi impalpabile, con volumi fluidi, accentuata da giacche con spalle piccole, spolverini, parka. Di sera domina il nero, ai piedi mocassini e sandali. Per lui giacche leggere come camicie senza revers, abbinate a pantaloni dal volume pieno e a gilet portati a pelle nuda. E poi tanti bomber e giacche sportive, trattati con taglio formale.

Il mondo è ancora scosso dal virus, ma bisogna ripartire e «fare bella figura». Ian Griffiths si è ispirato proprio alle grandi figure del Rinascimento, da Caterina de' Medici a Isabella d'Este, per la donna Max Mara che ha sfilato a Brera. «Il Rinascimento ha posto le basi della bellezza, Max Mara quelle della moda contemporanea». E allora ecco la voglia di vestirsi bene, dopo mesi di preoccupazioni e di clausura. «L'abito è supporto emotivo e psicologico per tirare fuori il meglio di sé e accompagnarci dalla mattina alla sera». Tailleur, pantaloni morbidi gessati, lunghe camicie con le maniche aperte o a sbuffo, parka in stile paggio con tasche funzionali, e scollature arricciate o dritte come si vedono in molti ritratti del 500.

VIVA L'ITALIA

Il motto della collezione Genny di Sara Cavazza Facchini, presentata in digital, è Viva l'Italia. Le statue del Canova sono stampate sul trench bianco di seta, la sagoma del violino disegna il fianco del lungo abito da sera, i completini Vichy sono color glicine. E la sera è un tripudio tricolore, dagli abiti alle scarpe. Luisa e Lucilla Beccaria raccontano una moda che torna alla natura e all'introspezione. Il corto, firmato da Lola Montes Schnabel, figlia di Julian, segue la famiglia Beccaria (compresa la matriarca Anna) che trascorre una giornata nella propria tenuta siciliana tra mare e ulivi. «Bisogna tornare a conoscersi e a riconoscere il lusso senza tempo. Cose belle che restano», spiega Luisa Beccaria. Abiti di cotone bianco con ricami si alternano quelli in sangallo, tanti i decori floreali, dalle roselline ai petali. Immersione nella natura anche per le collezioni in digital di Anteprima, Vivetta e Momonì. La prima celebra la donna in uno stile minimal fatto di gonne corolla e pareo, mentre Vivetta si ispira alla favola di Esopo La cicala e la formica per ricami su prendisole e freschi abiti in popeline.

Paola Pastorini

