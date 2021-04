Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TEATRODopo mesi di attività online e palcoscenici virtuali, il Teatro Stabile del Veneto riprende la programmazione dal vivo e lo fa non con uno, ma con tre spettacoli congiunti in un unico progetto. Trittico Dantesco - la nuova produzione che debutta mercoledì 5 maggio (ore 19) al Teatro Maddalene di Padova - è composto da tre opere create come riscrittura delle Cantiche della Divina Commedia. Il progetto è coordinato dal regista...