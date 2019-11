CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alle elezioni spagnole è grosso modo andata com'era previsto che andasse: male. Così indicano le prime proiezioni. Male perché se l'obiettivo del voto era di schiarire il cielo facendo emergere una nitida maggioranza parlamentare, il flop era annunciato ed è arrivato puntuale. I socialisti di Sánchez hanno vinto come vinceva Pirro; speravano di far la voce grossa, saranno più eunuchi di prima: le oscillazioni di questi mesi non hanno pagato. I popolari sono risorti: era nell'aria, ma rimangono in terapia intensiva; da soli non vanno da...