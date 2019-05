ALLARME FURTI VENEZIA L'hanno scoperto ieri mattina quando, verso le 9, hanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME FURTIVENEZIA L'hanno scoperto ieri mattina quando, verso le 9, hanno infilato la chiave nella serratura della porta a vetro del negozio Tezenis di calle dei Fabbri. Qualcosa non andava nella chiave, che girava male. Solo allora le due commesse di turno alla mattina si sono accorte di come la porta fosse stata scassinata. Entrate, è arrivata la conferma alla loro grande paura. La cassa era aperta, il cassetto svuotato del denaro lasciato come fondo lunedì sera, alla chiusura dell'attività. Ma dal negozio all'angolo con calle del...