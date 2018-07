CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alla sua terza finale mondiale la Francia conquista la seconda stella: dopo aver battuto il Brasile in casa (98) e perso a Berlino con l'Italia (2006), ieri ha stroncato i sogni di una Croazia coraggiosa e indomita, in una partita piena di gol ed errori, in fondo bella anche per questo, e rimasta in bilico per un'ora, cioè fino a quando Pogba non ha trovato il 3-1, praticamente al secondo tiro in porta su azione della Francia che fino ad allora aveva lasciato fare la partita agli avversari. Per quanto infarcita di talenti la Francia ha...