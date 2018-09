Alla ricerca del tempo troppo perduto I ricordi di una coppia e il loro amore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PASSATO E PRESENTE«I sentimenti dopo un po' diventano una pappa». Per il triste Lui, ovvero Luca Marinelli, l'unico modo di vivere e di sopravvivere è mantenere in vita il tempo perduto, costruire il data base del passato con cui convivere costantemente, in definitiva mantenere i sentimenti nell'archivio della memoria. Il presente è per Lui solo materia per costruire ricordi. È questo il tema di fondo di Ricordi?, opera seconda di Valerio Mieli che aveva esordito ben nove anni fa con il grazioso Dieci inverni, tutto ambientato in una...