CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alla radice del dono c'è la speranza di rafforzare le relazioni tra gli uomini. Stabilire un rapporto positivo con la società col fine di instaurare la pace sociale. Anche un piccolo gesto di solidarietà individuale può aprire il mondo alle prospettive di un'umanità migliore quando venga compiuto senza alcuna intenzione di umiliare colui che riceve l'offerta. La coesione sociale si consolida con la gratuità, per cui mentre l'economia di mercato può magari far insorgere diffidenze e conflitti, l'economia del dono intende proporsi come...