Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CINEMAPer accedere alla Mostra del Cinema servirà il Green pass, anche per gli addetti ai lavori. A far fede, al fine dell'ingresso, sarà quanto stabilito dal Ministero degli affari esteri. La scelta è quindi di rifarsi, per ora, all'ordinanza del 29 luglio scorso voluta dal ministro Speranza. Per dipanare qualsiasi dubbio è sufficiente collegarsi al sito infocovid.viaggiaresicuri.it, dove è possibile inserire Paese d'origine e...