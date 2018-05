Alla Guggenheim Josef Albers e l'astrattismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRA«Occorre tenere gli occhi ben aperti per cogliere sempre nuove prospettive». E' questo il monito di Josef Albers (Germania 1888-Connecticut 1976). A questi principi aveva improntato la sua ricerca artistica e il suo impegno didattico negli anni 30 del secolo scorso, quelli della Bauhaus. Dove conobbe la moglie Anni e fece amicizia con Kandinskij. ASTRATTISMO BAUHAUSIn nome dell'astrazione. Emigrato in America scopre il fascino delle civiltà arcaiche dell'America centrale, in particolare il Messico. «Non c'è nulla di più astratto...