Alla gente del mitico Nordest ne hanno dette di ogni colore: separatisti, autonomi, personaggi che sanno solo lavorare; e poi razzisti ed evasori fiscali. Per tacere del peggio. Ma sapevano tutti (anche) che qui c'è gente campione nel volontariato, nell'efficienza dell'amministrazione pubblica, del riciclo ecologico, dell'accoglienza verso gli stranieri. Non deve stupire quindi se gli abitanti di Veneto e Friuli, due regioni ancora locomotive d'Italia, dicono di sì al vaccino obbligatorio. Sette persone su dieci, intervistate per l'Osservatorio sono d'accordo per una legge che porti tutti i cittadini a vaccinarsi e mettere in sicurezza economia e vita di un paese che non merita lo strazio di manifestazioni, no vax violenti, filosofi che temono per chissà cosa e cantanti che non credono al virus ma si ammalano del virus. È poco il 70 per cento? In un Paese che dal dopoguerra ad oggi ha avuto più governi di minoranza (cioè chi decideva doveva essere aiutato da altri che non erano seduti nei posti di comando) di tutta l'Europa, è un'enormità. Nessun partito ha mai avuto un consenso tale. Raro se ci si avvicina al 40%: una quota dove l'aria è fina fina e spesso i voti scompaiono il giorno dopo. Questo sondaggio allora dice una cosa semplice: il Nordest vorrebbe applicare l'articolo 32 della Costituzione, poche righe che sembravano sconosciute oltre che scomparse e che trascriviamo: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Comprensibile? Sì anche se la battaglia dei no vax e di tutta quella parte vicina ha letto solo rispetto della persona umana; questione importante, vero. Ma se uno muore (anche) per colpa degli altri che non si vaccinano dove sta il rispetto della persona umana? Non continuiamo su questa strada. Spesso sterile e inutile perché, come ha sottolineato con civilissima e umana lealtà Emanuele Trevi, il vincitore dell'ultimo premio Strega, ai no vax dobbiamo avvicinarsi con empatia che ha spiegato lo scrittore - «è una consigliera più prudente e insieme più aperta alle infinite possibilità della vita. Non esige da te che superi la paura del vaccino, non zittisce le tue eventuali preoccupazioni filosofiche sull'opportunità del green pass. Ti suggerisce solo di collegare la tua singola esistenza a ciò che è umano in te come negli altri. E di adottare strumenti imperfetti perché altri, per adesso, non ce ne sono». Insomma rispettare le regole. In questa fase non ci sono alternative. Lo sapeva già la letterata Isabella Teotochi Albrizzi, prima a Venezia a vaccinare contro il vaiolo il figlio. Era il 1800 e il dottor Luigi Sacco scriveva come ad un tratto a Venezia cessasse una fiera epidemia che mieteva dieci ed anche quindici vite per giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA