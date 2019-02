CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alla fine, e viene da dire per fortuna, le emozioni arrivano sempre dalla musica. Nonostante le ripetute stecche, che quest'anno sembrano più abbondanti che in passato e che non risparmiano né i cantanti in gara né gli ospiti. Perché in quell'enorme carrozzone fatto di polemiche, di freddure imbarazzanti, di impasse vere e finte, alla fine è sempre la canzone che salva lo show. Uno show che ieri ha ricalcato quello del giorno precedente senza sussulti, fra le gag di Bisio e Raffaele che fanno sempre meno ridere (anche se Virginia sa...