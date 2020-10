Il trovatore, al contrario delle altre due opere che compongono la cosiddetta Trilogia popolare non ebbe la sua prima rappresentazione alla Fenice fu creata a Roma al teatro Apollo nel 1853 pochi mesi prima della Traviata eppure è strettamente legata a Venezia grazie alla scena di apertura di Senso di Luchino Visconti, con il loggione a lanciare volantini agli ufficiali asburgici in platea dopo la pira. L'emergenza sanitaria pone limitazioni stringenti ma allo stesso tempo sembra aver riportato in vita la voglia di ripensare le forme di rappresentazione; si lavora per sottrazione, con pochi mezzi ma molte idee. Tavoli e sgabelli bianchi e neri compongono e scompongono lo spazio scenico, che Lorenzo Mariani uomo di teatro di lungo corso vuole nettamente contrapposto. Scelta intelligente, insieme a quella dei candelabri che rimandano al fuoco della passione ma anche alle fiamme del rogo, perché nel Trovatore non ci sono sfumature: tutto è rigorosamente bianco o nero, senza compromessi. L'atmosfera notturna che caratterizza l'opera è resa perfettamente dal disegno sapiente di luci di Fabio Barettin, capace di evocare ombre e fantasmi. Mariani opta per un gesto scenico scarno eccezion fatta per il Conte, il quale sembra essere il più coinvolto in effetti è lui il motore inconsapevole dell'opera insieme ad Azucena e travolto dagli eventi. Di prim'ordine l'esecuzione musicale, a cominciare dalla direzione di Daniele Callegari (nella foto) che, assecondato con passione dall'orchestra, procede con tempi serrati e arcate melodiche capaci di articolare una narrazione stringata ma al contempo ricca di respiro, il tutto con attenzione costante al palcoscenico. Piero Pretti disegna un Manrico antieroe cantando in punta di cesello mentre la Leonora di Roberta Mantegna è pressoché perfetta nella forma ma carente nella sostanza. Lodi incondizionate a Luca Micheletti, Conte di Luna dal fraseggio incisivo e dalla voce autorevole. Bravi Veronica Simeoni, Azucena tormentata e Simon Lim a dare voce e corpo a un Ferrando credibile. Splendido il coro. Nelle parti di contorno fanno buona figura Lucia Raicevich (Ines), Umberto Imbrenda (Un vecchio zingaro) e Enrico Masiero (Un messo). Applausi meritati per tutti.

Alessandro Cammarano

