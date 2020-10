IL PROGRAMMA

Dopo i recenti spettacoli in forma semiscenica, dovuti alle restrizioni della pandemia, la Fenice ritorna finalmente ai consueti allestimenti scenici. «Nonostante la situazione critica non ci diamo per vinti, c'è e ci sarà sempre qualcosa da vedere nel nostro teatro», afferma con orgoglio il sovrintendente Fortunato Ortombina. Da oggi e fino al 20 ottobre, al Malibran verrà rappresentato il prezioso dittico Prima la musica e poi le parole di Antonio Salieri e Der Schauspieldirektor (L'impresario teatrale) di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo nuovo allestimento, con la regia di Italo Nunziata e la direzione musicale di Federico Maria Sardelli, nasce dalla collaudata collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. Nel cast di Prima la musica e poi le parole figurano Szymon Chojnacki nel ruolo del maestro di cappella, Francesco Vultaggio in quello del poeta, Francesca Boncompagni in quello di donna Eleonora e Rocío Pérez in quello di Tonina. La compagnia di canto e recitazione di Der Schauspieldirektor è composta da Karl-Heinz Macek (Frank), Marco Ferraro (Eiler), Szymon Chojnacki (Buff), Francesco Bortolozzo (Herz), Michela Mocchiutti (madame Pfeil), Roberta Barbiero (madame Krone), Valeria de Santis (madame Vogelsang), Rocío Pérez (madame Herz), Francesca Boncompagni (mademoiselle Silberklang), Valentino Buzza (Vogelsang).

Dal 18, rivedremo alla Fenice Il barbiere di Siviglia di Rossini, nel collaudatissimo allestimento firmato dal regista Bepi Morassi. Sul podio Federico Maria Sardelli. Il doppio cast è composto da Antonino Siragusa e Manuel Amati in alternanza nel ruolo del conte d'Almaviva, Omar Montanari e Marco Filippo Romano in quello di Bartolo, Josè Maria Lo Monaco e Laura Verrecchia in quello di Rosina, Simone Del Savio e Filippo Fontana in quello di Figaro; Andrea Patucelli sarà Basilio; Giovanna Donadini, Berta; William Corrò, Fiorello.

L'EVENTO

La Stagione dei concerti comincerà a fine ottobre con Juraj Valuha che, alla testa dell'Orchestra del Teatro La Fenice, dirigerà La mer di Claude Debussy e i Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij. Ritroveremo poi Myung-Whun Chung e Riccardo Muti. Quest'ultimo, con un concerto straordinario che si terrà lunedì 23 novembre, festeggerà il suo rapporto cinquantennale con la massima istituzione musicale veneziana. Alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il direttore probabilmente più conosciuto al mondo proporrà la Sinfonia n. 3 in re maggiore di Franz Schubert e la Sinfonia n. 9 in mi minore Dal nuovo mondo di Antonín Dvoák.

Dal primo concerto del 1970, Riccardo Muti è tornato più volte in laguna, anche alla testa della Philharmonia Orchestra di Londra e della Filarmonica della Scala. Di particolare significato simbolico, poi, il concerto del 14 dicembre 2003: il celebre maestro diresse allora l'Orchestra e il Coro della Fenice per la riapertura del teatro dopo l'incendio del 1996.

Mario Merigo

