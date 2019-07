CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alla continua ricerca del nuovo, il progresso pensato come conquista, ha avuto negli ultimi 30 anni una accelerazione talmente potente che per dirla liberamente con Leopardi: Interminati spazi di là da quella io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura.Riesce difficile dare una risposta completa a ciò che è cambiato nel mondo. E la rapidità con la quale è successo. E l'abitudine allo sbalordimento.Si fanno convegni per dare un nome a questa epoca storica traendo ispirazione dalle grandi tendenze dei secoli passati. Alcuni la...