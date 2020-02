LA GARA

VENEZIA La manutenzione delle paratoie della bocca di porto di Lido Treporti sarà effettuata dalla ditta Cimolai spa, per un importo di 17 milioni e 700 mila euro. Nei giorni scorsi è avvenuta la firma ufficiale dell'affidamento dell'appalto misto (servizi e lavori con prevalenza di servizi) all'unica concorrente rimasta in gara, dopo che la commissione giudicatrice aveva scartato le altre due aspiranti, la Brodosplit di Spalato e un raggruppamento di imprese che fa capo alla Fincantieri.

Un affidamento sul quale pende, però, la decisione di merito del Tar, che potrebbe ancora riaprire i giochi per le altre due pretendenti, attesa per il prossimo 1 aprile.

Del resto i lavori, per rispettare le scadenze imposte dal cronoprogramma che prevede la conclusione per il 31 dicembre 2021, non potevano subire ulteriori rallentamenti, anche perchè le paratoie di Treporti sono le prime che sono state installate, nel 2013 e necessitano di una revisione completa.

Pur incombendo il rischio che un pronunciamento del tribunale rimetta nuovamente in discussione la scelta della ditta.

Resta da capire anche dove sarà effettuata questa operazione di manutenzione, che con il passare del tempo diventa sempre più impellente.

Perchè mentre si decide se il posto più idoneo al lavaggio, alla sverniciatura e alla successiva riverniciatura sia l'Arsenale a fianco dei bacini di carenaggio o l'area ex Pagnan di Marghera, in entrambi i siti non c'è ancora nulla di idoneo ad accogliere simili lavorazioni. Che necessitano di almeno tre sistemi di depurazione differenti, per cui l'aggiudicataria dovrà anche occuparsi di trovare il luogo idoneo ad effettuare questo tipo di attività.

Dunque una nuova tappa per questo procedimento che si trascina da fine 2018, tra la prima gara, poi annullata, e la seconda scaduta nel luglio scorso e che sono ora ha un aggiudicatario definitivo.

(r.vitt)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA