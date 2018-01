Alla Bevilacqua La Masa l'«identikit» di Renzini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRAIl titolo della mostra è davvero appropriato in questa occasione perché si riferisce ad un personaggio dell'arte del dopoguerra a Venezia per molti versi irregolare, comunque difficile da definire, da identificare. Parliamo della rassegna, nel centenario della nascita, che la Fondazione Bevilacqua La Masa, nella sede di Palazzetto Tito, dove resterà aperta fino al 21 gennaio, ha dedicato ad Amedeo Renzini (1917-1995) per l'appunto con il titolo Identikit.FIGURA POCO NOTALa mostra, curata da Toni Toniato, con testi in catalogo di...