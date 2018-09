All'Olimpico appuntamenti con il teatro classico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un capolavoro del teatro musicale di Claudio Monteverdi - Il ritorno di Ulisse in patria su libretto di Giacomo Badoaro - sarà il prologo di Conversazioni 2018, il 71. Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza (info www.classiciolimpicovicenza.it).La tragedia di lieto fine è in cartellone per il 22 e 23 settembre all'Olimpico, nell'esecuzione dell'ensemble Il Teatro Armonico, con Furio Zanasi nel ruolo di Ulisse.L'apertura (4-7 ottobre all'Olimpico) è invece affidata a Oedipus di Robert Wilson (nella foto). Il programma di...