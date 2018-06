All'Odhecaton il premio Abbiati per il miglior ensemble 2017

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non solo Diapason d'oro. Odhecaton, fondato a Belluno nel 1988 e diretto da Paolo da Col, ha meritato il premio della critica Franco Abbiati quale migliore ensemble per il 2017. «Il Rinascimento e il primo Barocco vedono nella polifonia sacra un repertorio non secondo per ricchezza e complessità all'eredità figurativa, architettonica e letteraria di quell'epoca - si legge nella motivazione - Le esecuzioni di Odhecaton, con particolare riferimento ai recenti programmi dedicati a Palestrina, Monteverdi e Alessandro Scarlatti, si possono...