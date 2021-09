Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAVENEZIA Sono arrivati in gruppo (una quindicina di giovani in tutto) verso le 8.30 di ieri, a sorpresa, muniti di carrelli in cui hanno riposto il necessario per poter manifestare senza dare troppo nell'occhio. Un cambio rapido di vestiti ai piedi del ponte de l'Arsenal, a Castello, e per sei ragazze è seguito un tuffo nelle acque del rio con tanto di muta e salvagente, sventolando in aria cartelli di protesta. Il collettivo...