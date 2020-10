ALL'AVANGUARDIA

Ci sono stati momenti migliori. Da qualche mese, però, in casa Renault l'entusiasmo è alle stelle. Il lavoro in una multinazionale globale è complesso, ma a volte basta cambiare manico per vedere lo scenario in un'ottica molto diversa, ritrovare la convinzione che, se nel marchingegno c'è talento e sostanza, basta lucidare il giocattolo per tornare a sorridere. Dal primo luglio la storica casa francese ha affidato il suo volante ad un rampante manager italiano che, dopo aver maturato un'impareggiabile esperienza nei principali giganti del settore, finalmente si è messo i galloni del capo.

Chi conosce Luca De Meo sa bene dietro quel volto serio e educatissimo c'è un vulcano pronto ad esplodere. Una valanga di idee rivolte sempre al mercato che il top manager sa leggere come pochi altri. Fra i tanti cambiamenti avviati (uno al giorno...), l'altro ieri è iniziata la prima edizione di eWays, una specie di Olimpiadi monomarca della casa francese.

VIAGGIO ECOLOGICO

Dal 15 al 26 di questo mese i riflettori rimarranno accesi ininterrottamente sulla Regie che, con un evento tutto digitale, mostrerà al mondo qual'è la sua visione della mobilità elettrica. Quella ecologica. Quella del futuro. Con un pragmatismo fuori dal comune, il manager italiano ha deciso che era il momento di rivendicare la leadership ecologica e, se nei cassetti ci sono tante eccellenze, perché non parlarne. Renault eWays è un viaggio colorato che merita di essere goduto. All'apertura della manifestazione, però il nuovo Ceo in persona ha sparato al bersaglio grosso togliendo i veli a due modelli molto importanti. Da soli ricordano come, almeno in Europa, sia la Renault la regina incontrastata del pianeta zero emission, quello che ci porterà alla realtà carbon free.

Le auto sono due e, anche questo, non è affatto un caso. Da una parte brilla un gioiello che interpreta al meglio la filosofia dell'auto francese (innovativa, ma di sostanza con un ricco tocco di glamour). Dall'altra, i nuovi valori del marchio Dacia che si è ritagliato un posizionamento tutto suo basandosi sui corposi successi commerciali. L'innovazione Renault è sintetizzata dal concept Megane eVision. Un'audace interpretazione che anticipa molto da vicino la vettura destinata il prossimo anno ad inserirsi nel cuore del mercato europeo. Un'idea in grado di introdurre soluzioni inedite che solo l'alimentazione 100% a batterie può supportare. Si tratta della prima piattaforma per veicoli elettrici progettata dall'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e invita a rivedere profondamente le doti di una vetture termica improvvisamente invecchiata dal nuovo pianale per la decarbonizzazione.

PIATTAFORMA INEDITA

La futura Megane è lunga (4,21 m), qualche centimetro in più di un segmento B, ma offre più spazio nell'abitacolo di un segmento C, gli ultimi esemplari del quale sfiorano i quattro metri e mezzo. Gli sbalzi sono ridotti, il passo molto lungo (2,77 m), le ruote da 20 pollici si trovano agli angoli della carrozzeria.

Sulla piattaforma CMF-EV ci sono oltre 300 brevetti. La batteria è più sottile per ridurre gli ingombri ed è strutturale, cioè fa parte della scocca e contribuisce ha ridurre l'energia degli urti, in particolare di quelli laterali. Il downsizing è applicato anche al propulsore che svetta per 160 kW (217 dei vecchi cavalli) e 300 Nm di coppia

È stato messo a punto un sofisticato impianto di raffreddamento del motore e della batteria che riscalda l'abitacolo non intaccando l'energia dell'accumulatore. Il piacere di guida è notevole, soprattutto per la risposta immediata ai comandi dell'acceleratore che consentono un accelerazione 0-100 in meno di 8 secondi. La batteria ha una capacità di 60 kWh con una rapidità di ricarica di 130 kW che consente di rifornire anche ai distributori ultrafaster. Tutta un'altra storia l'altra proposta, la Dacia Spring che è addirittura un'auto del segmento A (un po' large, è lunga 373 cm) che si propone con il classico, apprezzatissimo, approccio Dacia.

LA TRADIZIONE DEL MARCHIO

Sulle vetture del brand c'è tutto, tranne il superfluo. Il prezzo non è ancora noto perché Spring arriverà il prossimo anno, ma si annuncia, come da tradizione del marchio, interessantissimo. Il propulsore è più che adeguato, eroga 33 kW (44 cv), la batteria offre il giusto fra costo, peso ad autonomia: con 26,8 kWh il mini Suv è in grado di percorrere quasi 300 km in città che scendono a 225 nel percorso extraurbano.

La velocità massima è 125 km/h che scendono a cento nella configurazione risparmio energetico. C'è anche un versione studiata su misura per le esigenze del car-sharing.

Giorgio Ursicino

