È tornato alla luce un inedito diario parigino di Jim Morrison (1943-1971) nella foto, il leader carismatico e frontman della band The Doors, fondata nel 1965 con Robby Krieger (chitarrista), Ray Manzarek (organista) e John Densmore (batterista). Il «Paris Journal», scritto su un taccuino poco prima della morte del cantautore, sarà offerto all'asta, con una stima che oscilla tra 80 mila e 100 mila dollari dalla casa Julien's Auctions di Beverly Hills, in California, venerdì 19 giugno prossimo.

Nella stessa vendita online dove Morrison è il top-lot, nel corso di due giorni, 19 e 20 giugno, verrà battuto il catalogo «Music Icons» che offrirà 832 lotti, con numerosi cimeli delle più grandi icone della musica, tra i quali Kurt Cobain, Nirvana, Prince, Elvis Presley, i Beatles, Madonna, Michael Jackson, Elton John, Johnny Cash, i Rolling Stones, i Queen, David Bowie, i Police, Guns N Roses e Bob Marley.

Finora erano conosciuti solo altri due quaderni di Parigi di Morrison, uno con rilegatura a spirale e un altro con una copertina nera, venduti entrambi di recente: il primo per 140 mila dollari nel 2007 e il secondo per 200 mila dollari nel 2013. Come gli altri due, il nuovo diario con una copertina dai toni verdi - con le parole «Paris Journal» scarabocchiate sulla copertina - è pieno dei pensieri e delle poesie della leggendaria rock star: risale alle settimane e ai mesi precedenti la sua morte a Parigi, avvenuta all'età di 27 anni, il 3 luglio 1971.

