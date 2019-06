«All'asta i miei vestiti intrecciati di ricordi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Abiti da sogno di ieri per sognare ancora oggi. Tailleur, vestiti da sera e da cocktail, cappotti, accessori realizzati nei Cinquanta, Sessanta, Settanta da grandi firme dell'haute couture come Roberto Capucci, Emilio Schuberth, Irene Galitzine, Nina Ricci: a 81 anni, Claudia Cardinale ha deciso di mettere all'asta il prezioso guardaroba che ha accompagnato sia la sua vita da star internazionale sia le sue interpretazioni cinematografiche. Da oggi al 9 luglio Sotheby's offrirà al miglior offerente, on line, 130 capi provenienti dagli armadi...