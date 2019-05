All'asta da Christie's le lettere d'amore di Leonard Cohen alla musa Marianne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICADa Tel Aviv con amore. Firmato «Cohen». Tra il 5 e il 13 giugno Christiè's metterà all'asta un archivio in gran parte inedito di 50 lettere inviate da Leonard Cohen alla sua musa più famosa, Marianne Ihlen, l'ispiratrice della canzone «So Long Marianne». Spedite dall'isola di Idra, da Montreal («Che posso dire, mi manchi»), New York, Tel Aviv e l'Avana e scritte negli anni centrali per la carriera di Cohen, le lettere contengono dettagli biografici ed emozioni forti: assieme il filmato di una delle love story più appassionanti...