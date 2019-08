CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

All'alba del primo settembre 1939, esattamente ottanta anni fa, le truppe tedesche invasero la Polonia, dando così inizio alla seconda guerra mondiale. In queste pagine ne abbiamo già rievocato gli antefatti: la caduta della Repubblica di Weimar, l'avvento al potere del nazismo, la condotta remissiva delle democrazie occidentali culminata con l'accordo di Monaco e infine il patto Ribbentrop Molotov che diede a Hitler il via libera per la conquista della Polonia. Qui concludiamo il ciclo narrando l'inizio e la fine di quella campagna,...