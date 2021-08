Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRATTATIVAROMA Prendere o lasciare. I commissari straordinari di Alitalia non hanno alternative. L'offerta vincolante da 100 milioni presentata da Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini, rispettivamente presidente e Ad di Ita, per rilevare il ramo aviation, non consente manovre diversive. La cifra proposta per aerei, slot, personale, codici di volo e altri asset minori della vecchia Az, è sul tavolo dei commissari dal 16 agosto, mentre la...