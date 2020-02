Gli intellettuali servono ancora alla politica? Tanto più nella società di oggi che sembra infischiarsene della polis? E le idee possono alimentare lo sguardo di chi deve ogni giorno guidare una città? Nicholas Parisier si ispira al cinema di Rohmer per costruire questa raffinata e intelligente commedia politica che invita a riflettere su tempi importanti come democrazia, gestione della cosa pubblica e futuro di una comunità aprendo scenari per nulla scontati. Seguendo uno schema narrativo abbastanza tradizionale, quello degli opposti che si attraggono, il regista francese scruta con occhio affettuoso Fabrice Luchini nei panni dello stanco e svuotato sindaco di Lione, che dopo trent'anni di politica è a corto di idee e non ha più nulla da dire. In suo soccorso, l'entourage comunale assume Alice Heimann (Anaïs Dermoustier), giovane e brillante filosofa che dovrebbe rigenerare la visione e la capacità di pensare del sindaco. Un po' alla volta Alice riesce a scuotere l'apatia del sindaco, invitandolo a riflettere non soltanto sul ruolo della politica, ma anche sulla necessità di essere fedeli alle proprie idee. È l'incontro-scontro tra due generazioni che si ritrovano nella stessa solitudine di valori che li circonda. Ed è anche l'invito a guardare con attenzione la contemporanea crisi di idee che la gioventù dovrebbe scardinare. Ma una nuova presa di coscienza può davvero spingere al cambiamento della società, o la società è talmente impermeabile da accettare soltanto chi ha smesso di pensare? Parisier lascia lo spettatore libero di decidere. E nei bei dialoghi tra i due protagonisti, nello sguardo malinconico di Luchini (meraviglioso quando entra in consiglio comunale, stringendo le mani senza guardare in faccia nessuno) che cerca di ritrovare il desiderio di voler ancora incidere sulla politica, e anche nelle parole di Alice che sogna idee e programmi, Parisier sembra voler combattere l'impotenza della politica ad agire.

Chiara Pavan

