Partenza col botto, ieri sera, per Tra ville e giardini, la rassegna estiva polesana nata nel 1999 da un'idea del direttore artistico Claudio Ronda. Quest'anno il cartellone si compone di 12 appuntamenti, dopo l'anteprima di ieri a Villa Badoer di Fratta Polesine, con D&M Trio e Bamboo. Primo evento il 30 luglio all'Area Censer di Rovigo con Alex Britti: (nella foto) l'eclettico artista romano prosegue il suo tour estivo con due ore di concerto. I live di Britti arrivano dopo i due nuovi singoli Brittish, prodotto da Salmo, e Una parola differente. Nel mezzo, in questi mesi Alex ha svolto lezioni di chitarra online per raccogliere fondi a favore dell'ospedale Niguarda. Tra ville e giardini prosegue poi il 2 agosto a Castelmassa con Salvador Sobral, il 4 ad Adria con Maria Antonietta, il 6 ad Ariano con Mario Tozzi & Enzo Favata (Mediterraneo le radici di un mito), l'8 a Badia Polesine con Ylian Cañizares Resilience trio feat Childo Tomas & Inor Sotolongo, il 12 a Costa con Bobo Rondelli (Giù la maschera), il 14 a Ceregnano con Anna Maria Barbera (Metti una sera Sconsy #nonmelocredevo), il 18 a Boccasette con Teresa De Sio (Puro desiderio), il 19 a Ceneselli con Antonio Sorgentone ad his band, il 20 a Melara con i Calibro 35, il 23 agosto a Polesella con Samuel dei Subsonica. Chiusura il 25 agosto al giardino storico di Ca' Dolfin-Marchiori di Lendinara con Sergio Cammariere Trio. La Provincia di Rovigo ancora una volta è riuscita a creare una rete collaborativa tra 13 comuni, nonostante il periodo difficile: «Lo spettacolo dal vivo è stato il primo a fermarsi e l'ultimo a ripartire ricorda Claudio Ronda La cultura, e l'arte in generale ci hanno fatto compagnia durante i mesi del lockdown, ci hanno consolato, ci hanno dato la possibilità di pensare e di sperare: senza musica, senza poesia, saremmo stati ancora più isolati. Lo spettacolo dal vivo non può essere surrogato dagli strumenti tecnologici o confinato in una dimensione artificiale». I biglietti per gli eventi si possono acquistare in prevendita online fino ad esaurimento dei posti numerati su www.diyticket e fino alle ore 13 del giorno che precede lo spettacolo. Solo in caso di posti rimasti liberi e fino ad esaurimento, ci sarà l'apertura della biglietteria in loco alle 19.30. I prezzi sono diversificati per date, con tariffe dai 5 ai 20 euro.

Marcello Bardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA