Alessandro Marzo Magno Aria! Luce! Voleva avere una bella vista, il viceré

Alessandro Marzo MagnoAria! Luce! Voleva avere una bella vista, il viceré Eugenio di Beauharnais, nel suo nuovo appartamento delle Procuratie, e quel vecchio edificio che impediva di affacciarsi a una finestra e godere della vista sul bacino di San Marco, il granaio di Terranova, non serviva più. E, quindi, che problema c'è? Si butta giù. Detto, fatto. Al suo posto ecco un bel giardino, che si chiama reale, così come palazzo reale è l'edificio adiacente, in parte ricostruito (ala napoleonica), in parte riadattato (procuratie nuove). Ora...