L'inventore del libro come lo conosciamo oggi nasce a Bassiano, nel Lazio, attorno al 1450, studia a Roma e a Ferrara, poi si trasferisce a Carpi dove diventa precettore dei piccoli principi Pio. Fino a questo momento nulla lascia presagire che sia interessato all'editoria. Poi però la svolta. Aldo Manuzio attorno al 1490 si trasferisce a Venezia e a Venezia comincia a stampare. Non conosciamo le ragioni che lo abbiano spinto né all'una né all'altra scelta, ma sappiamo benissimo che soltanto lì sarebbe potuto diventare il primo editore della storia.

La Serenissima signoria è una repubblica e quindi Venezia è l'unica capitale europea priva di una corte, è la città che trasforma il sapere in un prodotto commerciale non diverso da un sacco di pepe, come rileva acidamente un umanista che certo non la amava. Prima della fine del XV secolo nella Dominante così veniva chiamata la capitale della stato veneziano sono attivi dai 150 ai 200 torchi che stampano in quel periodo il 15 per cento dei titoli impressi nell'intera Europa (4500 su 30 mila), con tirature che variano da un centinaio alle duemila copie. La percentuale sarà destinata a salire fino ad arrivare a quasi la metà dei titoli europei. Nel sessantennio che trascorre dal 1465, anno dell'introduzione in Italia della stampa a caratteri mobili, al 1525, a Venezia si stampa la metà dei libri italiani; dal 1525 al 1550 si arriva ai tre quarti, dal 1550 al 1575 due terzi. La crescita è talmente impetuosa da far dire a Erasmo da Rotterdam che è più facile diventare stampatore che fornaio, ma c'è anche il solito lamentoso, un tipografo che se la prende per «la perfida rabia de la concorrentia consueta fra questa miserabil arte»

Vittore Branca, filologo e per tanti anni docente di letteratura italiana a Padova scriveva che «le tipografie rendono Venezia il carrefour della cultura umanistica europea e le fanno aprire la prodigiosa via del libro, quasi a sostituire almeno in parte la ormai disastrata via delle spezie (fra il 1469 e il 1501 vengono impressi circa due milioni di volumi, soprattutto riguardanti le umanità». Le quattromila edizioni di incunaboli che vedono la luce a Venezia entro la fine del XV secolo sono il doppio di quelle parigine; nel biennio 1495-1497 ovvero quando Aldo aveva già aperto la propria tipografia si stampano in Europa 1821 opere: 447 provengono da Venezia, mentre solo 181 da Parigi, che sta al secondo posto. Si registra il paradosso che a permettere l'esplosione dell'attività editoriale sia la morte di chi ha introdotto nel 1469 la stampa a Venezia, ovvero il tedesco Giovanni da Spira.

Un anno più tardi, dopo aver stampato il secondo libro, Plinio, e mentre sta preparando il terzo, Sant'Agostino, muore. Il lavoro viene terminato dal fratello Vindelino, ma scomparso Giovanni non è più valido il privilegio che gli accordava il monopolio dell'esercizio della tipografia: ora chiunque lo voglia può mettersi a stampare. Così accade. Nella prima metà del Cinquecento la Dominante è sì l'indiscussa capitale europea della produzione editoriale, ma contemporaneamente anche un primario centro di consumo: possiedono libri il 15 per cento dei nuclei familiari (due terzi del clero, 40 per cento dei borghesi, 23 per cento dei nobili, 5 per cento dei popolani), vi si ritrovano alcune delle biblioteche più importanti dell'epoca: il cardinale Domenico Grimani possiede 15 mila volumi, Marin Sanudo 6500; quella di Ermolao Barbaro, bandito da Venezia nel 1491 dopo aver accettato il patriarcato di Aquileia e morto nel 1493, era stata la più ricca tra le numerose biblioteche greche.

Non basta: nel 1537 Jacopo Sansovino comincia i lavori per realizzare la Pubblica libreria, ovvero la prima biblioteca statale pubblica (nel senso che viene concepita non come raccolta privata, ma per essere usufruita dal pubblico), destinata a diventare l'attuale Marciana. Questa esplosione dell'editoria avviene per un insieme di motivi: liquidità finanziaria, linee commerciali, libertà di stampa, capitale umano.

Nella seconda metà del XV secolo si liberano capitali: i patrizi smettono di investire nel commercio internazionale e si rivolgono altrove, in primo luogo al procacciarsi appezzamenti agricoli nella neo acquisita terraferma veneta, ma non disdegnano di finanziare attività produttive, e l'editoria è fra queste. Stampare libri è un'impresa ad alta intensità di capitale, per il notevole costo dei metalli necessari a realizzare i punzoni (acciaio) e i caratteri (lega di piombo, stagno e antimonio). I libri sono beni che viaggiano assieme agli altri lungo le direttrici commerciali che la repubblica aveva già da tempo stabilito e quei traffici sono molto intensi poiché a Venezia si stampa in una molteplicità di lingue. Approfittando del contrasto tra la Serenissima e il pontefice, e dell'assenza per alcuni decenni dell'Inquisizione romana, le tipografie della Dominante imprimono libri in anni successivi al capostipite dei Manuzio invisi alle gerarchie ecclesiastiche: testi dei riformati tedeschi e boemi, il primo libro pornografico della storia (Pietro Aretino, Sonetti lussuriosi, 1527), il Talmud che, non a caso, sarà protagonista del primo grande rogo di libri in piazza San Marco, nell'ottobre 1553, comunicato in tempo reale a papa Giulio III dal nunzio apostolico, Lodovico Beccadelli: «Questa mattina s'è fatto un buon fuoco su la piazza di San Marco».

A Venezia, infine, si ritrova al completo tutta quella che oggi si definirebbe «filiera del libro»: incisori, rilegatori, inchiostratori, torcolieri, studenti dell'università di Padova disponibili a correggere bozze e, soprattutto, c'è grande disponibilità di carta. Per produrre carta c'è bisogno di tanta acqua dolce, corrente e pulita (altrimenti la carta vien fuori giallastra), non la si poteva ovviamente fabbricare in città, ma lo si faceva nello stato da Tera: lungo i fiumi Brenta e Piave, nonché sul lago di Garda, e quegli stessi fiumi venivano anche utilizzati come arterie di trasporto per trasferire la carta che avevano contribuito a generare. All'alta domanda di libri contribuiscono in maniera determinante il vicino ateneo di Padova, dove i sudditi della Serenissima sono obbligati a studiare qualora vogliano laurearsi, e le due scuole pubbliche veneziane, dove si formano i giovani destinati all'amministrazione dello stato, siano patrizi oppure appartenenti all'ordine intermedio dei cittadini, che forniva la burocrazia statale. Sono la scuola di San Marco, dove si approfondiscono gli studi umanistici e moralistici, e la scuola di Rialto, di indirizzo filosofico, naturalistico e matematico.

Alessandro Marzo Magno

