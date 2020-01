Tre famiglie costrette per un disguido a condividere gli spazi di una casa durante le vacanze estive. Tre famiglie diverse con il loro carico di problemi, frustrazioni, che all'inizio non si sopportano, ma impareranno un po' alla volta l'amicizia. L'atmosfera è vintage in salsa agrodolce, con Bruno Martino in testa (Il sole che ogni giorno ci scaldava/ Che splendidi tramonti dipingeva) e la passione per Massimo Ranieri, con il sapore di mare e le commedie alla Monicelli e il maresciallo Placido alla Comencini che combatte con la G della sua macchina da scrivere, tra momenti comici e attimi poetici senza strafare per ottenere il sorriso. Il trio, dopo il flop di Fuga da Reuma Park, torna sotto la direzione di Venier, che aveva firmato il loro primo grande successo (Tre uomini e una gamba), e ne trae un qualche beneficio. Restano i problemi di una struttura esile, condita di piccoli siparietti, di tempi distesi che scivolano spenti verso un finale con lacrimuccia. Vintage appaiono anche Aldo, Giovanni e Giacomo passati ad un tono meditabondo e moralistico che ci sollecita di salutare mestamente lo splendido tramonto del trio comico.

Giuseppe Ghigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA