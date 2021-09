Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alda VanzanVenezia78 va in archivio con il sorriso di Stefano Disegni, il disegnatore che al Lido, da anni, è una presenza fissa. La sua mission è andare a caccia dei film più brutti e poi raccontarli con le vignette. «Nei tempi pre-Covid - racconta - era facilissimo: entravo e uscivo, mi infilavo in tutte le sale, vedevo non so quanti film. Se erano belli, scappavo. Se erano brutti, restavo». Le norme anti-Covid gli hanno complicato il...