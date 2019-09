CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alda Vanzan Venezia76 finisce in archivio con il ghigno di Joker, l'assenza di tre registi premiati (Polanski, Andersson, Maresco), la pioggia che ha sorpreso i mille invitati all'uscita dalla tensostruttura sulla spiaggia dell'Excelsior e due sole certezze per l'anno che verrà. La prima è che, anticipando la Mostra ogni anno di un giorno, l'anno prossimo sarebbe dovuta iniziare il 26 agosto. Troppo presto per un calendario internazionale che deve fare i conti con altri festival, Toronto e Telluride, così la programmazione è slittata in...