CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alda VanzanTre antipastini ini-ini. Un filetto di orata. Due verdurine. E frutta, quella sì a volontà: anguria, uva, lamponi, cocco fresco, fragole, fichi. Dimenticati i menu lunghi come un elenco del telefono, la Biennale in un colpo solo ha abolito il termine gala, ridotto le pietanze e, soprattutto, la montagna di pasta, riso, tortellini, carne, pesce che, avanzata, immancabilmente finiva nella spazzatura. Per l'inaugurazione di Venezia76 mercoledì i 1000 invitati hanno cenato leggero, appunto tre antipastini freddi e un pescetto. Tra i...