Alda Vanzan Spiace per Nostra Signora del Cinema, ma Meryl Streep è stata battuta da un giovanotto di 23 anni. Da lunedì sera, il re del red carpet è Timothée Hal Chalamet, il re sul grande schermo di David Michod che l'ha voluto per il suo The King. Chalamet lunedì sera ha battuto le passerelle precedenti. Per durata, per quantità di selfie, per metri percorsi davanti alle transenne, fino all'angolo più in fondo. E poi di nuovo dall'altra parte, saltando come ha saltato Re Enrico V quando ha dato il via alla battaglia campale contro...