Alda Vanzan Per cinque giorni di fila, ogni santo giorno, c'è stata la fila. Gente che si presentava all'alba e aspettava, sapendo che difficilmente sarebbe riuscita a portare a casa il risultato: un biglietto per la Sala Grande alla proiezione delle 19. Siccome le prevendite online sono andate esaurite in poche ore, l'unica possibilità per entrare in Sala Grande è dunque mettersi in fila la mattina al botteghino al Lido. Ma non è detto che funzioni. Perché i tagliandi in vendita al Lido - tolti quelli già venduti online e gli...