Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alda VanzanNon è il primo pancione a calcare il red carpet di Venezia78. Ma tre pancioni contemporaneamente, tutti in passerella e poi in sala per lo stesso film, non s'erano mai visti. È successo ieri per la prima di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, in concorso nella selezione ufficiale. E una delle tre signore in dolce attesa era proprio la moglie del regista, Alice Vicario. La seconda è Francesca Barra, moglie di Claudio...