Alda VanzanMeglio passare per bacchettoni o guardoni? Alla prima informazione ricevuta («È spinto») si glissa: cosa sarà mai un po' di nudo, in fin dei conti è la Mostra internazionale d'arte cinematografica, quindi sarà anche sesso, ma sicuramente sesso artistico. Alla seconda («Non l'hanno neanche messo online, è disponibile solo al Lido ed è la versione originale, senza censura»), il dubbio sorge: rifiutare e passare per beghine...