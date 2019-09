CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alda Vanzan Lei uno splendore, lui come se avesse appena sparecchiato la cucina, dato un bacio alla figlioletta Amazonie e salutato la moglie: Tina, faccio in un attimo, ci vediamo dopo. E, come se mettersi in ghingheri rischiasse di insospettire la giovane consorte, si è infilato una semplice polo e si è diretto alla Sala Giardino del Cubo Rosso per il red carpet. Neanche una giacca, figuriamoci la cravatta, per Vincent Cassel, tornato al Lido con l'ex moglie Monica Bellucci per la presentazione di Irréversible, il film scandalo del 2002...