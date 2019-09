CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alda Vanzan La domenica della Mostra del cinema è sempre stata la domenica degli italiani. Sarà così anche oggi, ma non più - o quantomeno non solo - per il premio Kinéo Diamanti al Cinema, quello che fino all'anno scorso era organizzato da Rosetta Sannelli e Tiziana Rocca. Le due hanno divorziato. Kinéo esiste ancora, compie 17 anni, lo organizza sempre la Sannelli e oggi sarà assegnato a Sienna Miller, con un omaggio anche a Lina Wertmuller. E Tiziana Rocca? Ha fatto di più, perché oggi al Lido porterà il Filming Italy Best Movie...