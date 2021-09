Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alda VanzanI look di Venezia78 cominciano dai piedi. L'attore Joe Apollonio, che al Lido ha accompagnato Amalia Ulman, l'artista argentina che fa parte della giuria del Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, gira in ciabatte: ieri, sulla terrazza dell'Excelsior, tra dame in lungo e gentiluomini in smoking, il biondo Joe Apollonio, nome d'arte, circolava in boxer e petto nudo. In fin dei conti era al mare, no?In espadrillas Benedict...